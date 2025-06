ARRASTA PÉ

Funceb abre inscrições para aulas de forró no Pelourinho

Com aulas às segundas e quartas, atividade é aberta ao público a partir de 15 anos

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:21

Aula de forró Crédito: Jooow Films

Quem deseja se preparar para os ritmos juninos já pode se inscrever nas aulas de forró oferecidas pela Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), no Pelourinho. As aulas fazem parte dos Cursos Livres 2025 da instituição, vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), e são abertas a pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência anterior.>

Os encontros ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Prédio Anexo do Centro de Formação em Artes (CFA). O valor mensal do curso é de R\$ 100,00, mas também há a opção de pagar R\$ 40,00 por aula avulsa, diretamente ao professor responsável, no dia da atividade.>

Durante o curso, os participantes aprenderão desde os passos básicos, como o tradicional "dois pra lá, dois pra cá", até movimentos mais complexos. A proposta também envolve desenvolver a escuta corporal, o diálogo com o parceiro de dança e a consciência do próprio corpo. “As danças de salão partem do princípio de serem dançadas em dupla. Os alunos irão aprender os passos básicos do forró, com as estruturas iniciais como o dois pra lá, dois pra cá, depois farão os passos mais elaborados”, explica a professora Jocélia Freire. Ela ressalta ainda o aprendizado sobre como se conectar com o outro por meio do abraço e da condução na dança.>

As aulas são conduzidas por profissionais com formação sólida e trajetória ativa na dança de salão. Jocélia Freire é doutora e mestre em Dança pela Ufba, com experiência no ensino da dança tanto no contexto escolar quanto em cursos especializados. Integra grupos de pesquisa e atuação artística voltados para as danças a dois e culturas populares.>