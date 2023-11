Funcionário de Conjunto Penal de Feira é detido após entregar celulares a detentos

Um funcionário terceirizado do Conjunto Penal de Feira de Santana foi detido, sob a acusação de entregar celulares aos detentos. Ele foi detido na noite desse domingo (26).



Segundo informações da Polícia Civil, os aparelhos foram apreendidos em uma das celas.



Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado na Central de Flagrantes de Feira. Não há informações sobre o que vai acontecer com o funcionário.



O CORREIO entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não teve retorno.