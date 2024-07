TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Funcionário de fábrica de calçados esfaqueia três colegas na hora do almoço em Jequié

Três funcionários da fábrica de calçados Ramarim, em Jequié, no sudoeste do estado, foram esfaqueados por um colega de trabalho na tarde desta quinta-feira (11).

O crime aconteceu por volta do meio-dia dentro da empresa, que fica no Distrito Industrial da cidade. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram feridas no intervalo do almoço por um funcionário que foi identificado e preso pela Polícia Militar.