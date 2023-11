Funcionário de food truck é assaltado em Vila de Abrantes

Um funcionário de food truck foi assaltado na tarde desta quarta-feira (8) em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O momento foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento.



Nas imagens, é possível ver o funcionário do food truck com dois celulares em cima do balcão, quando o suspeito se aproxima, anuncia o assalto e pede os aparelhos telefônicos. No primeiro momento, o funcionário tenta esconder os aparelhos, mas ao ver a arma entrega os objetos.