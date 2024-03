SOCIEDADE

Fundação Aleixo Belov assina parceria para fomentar participação feminina em atividades marítimas

Associação Mulheres do Mar destacou a importância de aumentar a presença de mulheres nesses espaços

Publicado em 16 de março de 2024 às 12:08

Fundação e entidade assinam parceria Crédito: Divulgação

A Fundação Aleixo Belov fez uma parceria com a Associação Mulheres do Mar (AMMAR) na última sexta-feira (15), com o objetivo de apoiar a participação de mulheres nas atividades esportivas e na economia do mar. O encontro que selou a parceria contou com a participação do velejador Aleixo Belov, do advogado Zilan Costa e Silva, com a presidente da AMMAR, Agathá Wicks, e a diretora de Relações Institucionais, Tatá Mott, bem como da administradora da Fundação, Larissa Nabuco.

Para o velejador Aleixo Belov, a parceria vai ajudar a garantir o aumento da participação das mulheres nesses espaços. “Temos que levar em consideração que o mundo é composto por homens e mulheres, que nós compomos a face da terra. E é preciso fomentar a participação de mais mulheres nas atividades marítimas. A Bahia só tem a ganhar com essa parceria”, afirmou ele, que já deu mais de cinco voltas ao mundo.

A administradora da Fundação Aleixo Belov e do Museu do Mar, a oceanógrafa Larissa Nabuco, destacou que a instituição vive um momento de renovação e expansão. “Estamos fortalecendo laços com outras instituições e estabelecendo parcerias direcionadas para a Economia do Mar, o avanço da ciência e a questões socioambientais. Hoje é um dia especial, pois celebramos nosso apoio à representatividade feminina no cenário náutico”.

Já o advogado Zilan Costa e Silva, especialista em Direito do Mar, pontuou que iniciativas como reforçam o potencial da economia baiana. “Quando falamos em Economia do Mar, estamos falando de uma série de atividades que podem ser fomentadas, desde as comunidades ribeirinhas, a grandes estaleiros, a construção de veleiros, ao incentivo à participação em esportes náuticos e todas as atividades que permitem o funcionamento dos portos, por exemplo. E, infelizmente, ainda é pequena a participação feminina nesses espaços, e esse tema não pode mais ser invisibilizado”.