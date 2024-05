Fundação Lar Harmonia convida profissionais de saúde para atuarem como voluntários em Salvador

A Fundação Lar Harmonia convida profissionais de saúde, principalmente da área médica, para atuarem como voluntários no atendimento à população carente no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo, em Piatã, na Chapada Diamantina.

Segundo o gerente do ambulatório da entidade, Antônio Carlos Tanure, a Fundação Lar Harmonia possui uma excelente estrutura, com consultórios em um ambiente humanizado, climatizado e informatizado, e com uma gestão efetiva e atuante. O aumento do número de voluntários permitirá a ampliação do atendimento à população que depende deste serviço gratuito.