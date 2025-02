EDUCAÇÃO

Fundação oferece 30 bolsas de estudos de pós-graduação na área de saúde

Inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro

As vagas estão distribuídas em quatro áreas de qualificação profissional: Cuidados Paliativos, Enfermagem em Terapia Intensiva, Farmácia Hospitalar com Ênfase em Farmácia Clínica, e Nutrição Clínica e Terapia Nutricional.>

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter concluído um curso de graduação em uma área relacionada à pós-graduação desejada e possuir registro profissional no órgão de classe. As aulas da pós-graduação são presenciais, portanto, é necessário residir na Bahia e ter disponibilidade para frequentar o curso de acordo com o cronograma estabelecido pela Faculdade Santa Casa.>