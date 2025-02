OPORTUNIDADE

Bahia divulga edital com 3 mil vagas para profissionais na saúde e salários de até R$ 5,9 mil

inscrições estarão abertas em 12 de fevereiro

O edital do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 3.778 profissionais em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (05). As inscrições estarão abertas entre os dias 12 e 25 de fevereiro de 2025 e serão realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A iniciativa é da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e busca reforçar o atendimento nas unidades de saúde da capital e do interior.>