SELEÇÃO

Concurso abre 878 vagas para profissionais da área de Saúde

As oportunidades são para trabalhar em Sergipe e o edital foi publicado nesta terça-feira (4)

Um concurso público para a área de Saúde oferta 878 vagas para profissionais trabalharem no estado de Sergipe. O edital foi publicado nesta terça-feira (4) e a inscrição será de 11 de março a 9 de abril. A prova será realizada no dia 1º de junho. >

Quem quiser solicitar isenção do valor de inscrição tem do dia 10 ao dia 12 de fevereiro para fazer o pedido. >

De acordo com as informações divulgadas no Diário Oficial do Estado de Sergipe, serão 627 vagas para médico; 80 vagas para enfermeiro; 72 vagas para técnico em enfermagem; 25 vagas para cirurgião dentista; 20 vagas para assistente social; 13 vagas para técnico em radiologia; 12 vagas para psicólogo; 9 vagas para fisioterapeuta; 5 vagas para biólogo; 3 vagas para farmacêutico bioquímico; 3 vagas para fonoaudiólogo; 3 vagas para nutricionista; 3 vagas para terapeuta ocupacional; e 2 vagas para farmacêutico.>