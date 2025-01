OPORTUNIDADE

Ibama abre inscrições para concurso com salário de até R$ 9,9 mil; saiba como participar

Mais de 400 vagas são ofertadas

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 11:25

Oportunidades são para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental Crédito: Divulgação/Ibama

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). São ofertadas 460 vagas e o salário inicial é de até R$ 9,9 mil. As oportunidades são para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental. >

O certame aceita diplomas de nível superior em qualquer área de formação. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do processo seletivo, e têm até 18h de 18 de fevereiro para realizar a inscrição. A taxa é de R$ 95. >

As provas estão previstas para 6 de abril em todas as capitais do país e no Distrito Federal. O resultado será divulgado em maio. >