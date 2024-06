Fuzileiro naval baiano morre durante treinamento no Rio de Janeiro

Um fuzileiro naval baiano morreu tragicamente durante o Curso Especial de Comandos Anfíbios, da Marinha do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. O cabo Neilon dos Santos Alves faleceu na última sexta-feira (7).

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), Neilon passou mal durante um treinamento no Complexo Naval Guandu do Sapê, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser atendido no local por uma equipe médica da Marinha para receber os primeiros atendimentos emergenciais. Em seguida, ele foi transportado para o Hospital Naval Marcílio Dias, onde não resistiu e veio a óbito.