Gabarito do vestibular da Uneb será divulgado nesta terça (12)

Os gabaritos das provas do vestibular 2024 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vão ser divulgados nesta terça-feira (12) no site do processo seletivo. O prazo para recursos será entre os dias 13 e 14 de dezembro.



A instituição concluiu na segunda-feira (11) a aplicação das avaliações na capital e no interior do estado. O índice de abstenção total foi de 21%.



Esta edição do vestibular contou com a participação de quase 30 mil inscritos, número superior ao alcançado na edição de 2023. Para a coordenadora-geral do Centro Processos Seletivos (CPS) da universidade, Heliane Mota, o número de inscritos demonstra confiabilidade do público no vestibular da universidade.