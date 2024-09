SEGURANÇA

Galeria do Mercado Modelo suspende funcionamento após assalto com tiroteio

Um funcionário foi baleado de raspão e outra ficou machucada; espaço será reaberto na quinta (26)

Gil Santos

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 10:47

Casal sofreu tentativa de assalto em frente ao Mercado Modelo Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A Galeria do Mercado Modelo, um dos principais locais de visitação de Salvador, suspendeu as atividades nesta quarta-feira (25). O motivo foi uma tentativa de assalto que deixou dois funcionários terceirizados feridos. Eles não tiveram os nomes divulgados. O homem foi baleado de raspão na perna e a mulher, uma bombeira civil, teve ferimentos no punho e na cabeça. Os dois foram socorridos, atendidos e já estão em casa.

O crime aconteceu na tarde terça-feira (24), em frente ao Mercado Modelo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) informou que após a tentativa de assalto a galeria foi fechada. O funcionamento será retomado na quinta-feira (25). A pasta também informou que os dois funcionários foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e que já estão em casa.

A Galeria fica no subsolo do Mercado Modelo e conta a história do edifício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), através das peças dos artistas soteropolitanos Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. Segundo a prefeitura, o objetivo é preservar a memória e o projeto destaca personagens importantes para a história do local, como Camafeu de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantois, Mãe Senhora, Mestre Caiçara.

No local o público encontra imagens do mercado que foram restauradas, obras expostas e iluminação especial, pensada para dar destaque, também, à arquitetura do edifício. A Galeria Mercado, tem fotos tiradas por nomes como Arlete Soares, Amanda Tropicana, Estúdios Gonçalves, Pierre Verger e Lázaro Torres. A curadoria é de Thais Darzé, e o horário de funcionamento é das 10h às 14h, de terça-feira a domingo. Diariamente formam-se filas para visitar o espaço.