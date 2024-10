REAJUSTE

Gás de cozinha ficará mais caro na Bahia a partir desta sexta (1)

O GLP sofreu reajuste de 10,5% no preço das distribuidoras

O gás de cozinha sofreu um reajuste e ficará mais caro nas distribuidoras da Bahia a partir desta sexta-feira (1). O aumento do preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) foi confirmado pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.