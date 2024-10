COMBUSTÍVEL

Gasolina comum tem alta de 15% em Salvador; aumento chega a 85 centavos

Por meio do aplicativo Preço da Hora Bahia, o CORREIO localizou 35 postos comercializando a gasolina comum pelo novo valor. Esses pontos estão distribuídos por diversos bairros da cidade, incluindo Paralela, Pituba, Pituaçu, Federação, Itaigara, Castelo Branco, Santa Cruz, entre outros. Na amostragem, o menor preço registrado foi R$ 5,36, no bairro Chame-Chame, enquanto o maior foi R$ 6,90, no Comércio.

O aumento no preço afeta todos os motoristas, especialmente aqueles que dependem do carro para trabalhar. É o caso do motorista de aplicativo Hugo Moreira. "Está um absurdo. Só não paro de rodar porque é meu trabalho, mas é inaceitável um preço desses", opinou.

Procurada, a Acelen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe, localizada em São Francisco do Conde, afirmou que não houve reajuste no preço do combustível para as distribuidoras neste mês. No site da companhia, o preço do litro da gasolina permanece R$ 2,997 para as distribuidoras.