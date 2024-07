ECONOMIA

Gasolina é vendida por até R$ 6,59 em Salvador; gás também teve reajuste

Aumento de quase R$ 1 acontece quatro dias depois do reajuste divulgado pela Acelen e na véspera do aumento da Petrobras

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 22:17

Gasolina Crédito: Divulgação

Quem precisou abastecer os veículos nesta segunda-feira (8) se deparou com um aumento de quase R$ 1 na gasolina comum, que dias atrás era encontrada por R$ 5,74 e, hoje, chegou a R$ 6,59. As informações têm como base os preços registrados no aplicativo Preço da Hora.

O salto acontece quatro dias após o reajuste mais recente da Acelen, empresa gestora da Refinaria de Mataripe, no preço da gasolina para distribuidoras. Na última quinta-feira (4), foi estabelecido um aumento de 3,1% no preço do combustível.

No dia 1º, o preço do GLT (gás de cozinha) também sofreu alteração, de 7%. Os reajustes da gasolina acontecem semanalmente, enquanto os de GLP ocorrem a cada mês.

Apesar do aumento acontecer na véspera do reajuste anunciado pela Petrobras a nível nacional, que será de mais R$ 0,20 por litro, não há relação com o acréscimo da Bahia, uma vez que quem define o preço no estado é a Acelen.

Em nota, a Acelen declarou que “é privada e os preços dos produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo”.

A empresa afirmou também que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado. Antes do reajuste atual, o último aumento foi o de 5,1%, em abril deste ano.

O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (SindiCombustíveis) foi procurado para comentar sobre o aumento do preço, mas afirmou que a associação não divulgou um posicionamento até o momento.

Crescimento significativo

Em postos de bairros como Brotas, Paralela, Rio Vermelho, Itaigara, Valéria e Cajazeiras, o litro da gasolina comum atingiu a marca de R$ 6,59 nesta segunda-feira, valor mais avistado por quem passou de carro pelos postos de gasolina hoje.

Em regiões do Cabula, Stella Maris e Cardeal da Silva, placas estampando o valor de R$ 6,54 também foram vistas por moradores.