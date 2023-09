Gerônimo e Adelmo Casé abrem shows gratuitos do Festival da Primavera em Salvador

Adelmo Casé se apresenta no Festival da Primavera 2023. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Não é apenas o sol que nos esquenta para anunciar a estação mais florida do ano. Em Salvador, o Festival da Primavera tem a mesma função, só que com muita música. Nesta sexta-feira (15) o axé e o pop soul tomaram conta do Largo do Pelourinho, no Centro Histórico, durante as apresentações dos cantores Gerônimo Santana e Adelmo Casé.



Já era início da noite quando Casé subiu ao palco, mas algumas pessoas estavam reunidas na principal ladeira do Pelourinho desde o meio da tarde. Entre elas, o recifense Alessandre Monte, 53, que mora em Salvador desde a adolescência e levou a amiga Rita Santos, 64, para conhecer os artistas baianos, porque ela é de Recife e está passando as férias na cidade.

"O Pelourinho é um lugar lindo, mas ela [Rita] nunca tinha vindo à noite. Quando eu soube do Festival da Primavera pensei imediatamente em trazê-la para conhecer, se divertir e se acabar na noite de Salvador", contou Alessandre. Do outro lado, Rita não poupou elogios ao que encontrou no cenário cultural da cidade: “Estou amando estar aqui. Chegar e encontrar música ao vivo em um cenário tão bonito não tem preço".

Alessandre e Rita no Festival da Primavera 2023. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A prova disso é que os dois aproveitaram a primeira música cheios de ânimo e seguiram assim o show inteiro. Casé escolheu a canção Primavera, de Tim Maia para abrir a apresentação. O repertório também foi recheado com músicas de grupos e artistas que fizeram história na cidade como o Olodum, dando um clima de Carnaval afro fora de época ao Largo do Pelourinho.

"O repertório de hoje tem que ser nesse astral porque primavera chega para trazer luz, flores e cores como a Negra Cor traz. Ano passado foi lindo e esse ano eu fui presenteado em dividir o palco com Gerônimo", destacou Casé.

O show de Gerônimo era o mais aguardado pela contadora Virgínia Moura, 53, que é fã do cantor desde a adolescência. “Eu vinha muito para os shows dele no Largo Pedro Archanjo e sei o quanto ele interage com o público, trata bem e entrega apresentações maravilhosas”, afirmou Virgínia, que terminou a entrevista cantando Jubiabá, uma de suas preferidas.

Para o cantor, se apresentar para o público na rua, às vésperas da estação das flores, é ainda mais especial: “É primavera, te amo. Por isso, o que fazemos é uma homenagem à natureza, chamando as pessoas que ainda estão adormecidas, sem saber que o festival começou. Eu vou tocar hoje, mas ainda tem muita gente para tocar em vários lugares. Ainda não é o Carnaval, mas já ver as ruas cheias é especial demais, então venham”.

Gerônimo se apresenta no Festival da Primavera 2023. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A apresentação de Gerônimo, que começou por volta das 19h40, encerrando as atrações do dia, entregou bênçãos ao público com o cântico de um xirê, evocando todos os orixás para conduzir alegria. Mais cedo, se apresentou a dupla Juan e Ravena.

“Iniciativas como esse festival são fundamentais para a gente transformar a nossa realidade violenta em uma realidade criativa, amorosa e acolhedora. Acolher as nossas diferenças e multiplicar em poesia, música, artes plásticas e todo tipo de expressões de amor”, avaliou o artista Gabriel Sábia, de Porto Alegre, residente em Salvador há um ano.

A programação musical do Festival da Primavera continua neste sábado com as apresentações dos cantores Wilson Café e Tonho Matéria, no Largo do Pelourinho, além dos shows Somos Rita Lee e de Márcio Melo, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

No domingo será a vez da cantora Pitty se apresentar no palco do Largo da Mariquita, às 19h. Todos os eventos são abertos ao público. Além de música, o Festival da Primavera tem atrações gastronômicas, culturais, de esporte e feiras livres até o dia 1° de outubro. Confira a programação completa no festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.

Programação do fim de semana do Festival da Primavera:

Sábado (16)

17h30 - Wilson Café e Tonho Matéria, no Largo do Pelourinho

18h - Somos Rita Lee, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho

21h - Márcio Melo, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho

Domingo (17)

19h - Show da cantora Pitty, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho