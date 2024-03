SOLIDARIEDADE

Gincana de escola em Salvador arrecada mais de uma tonelada de alimentos para doação

Ao todo mais de uma tonelada de alimentos e dois mil itens diversos foram arrecadados

Publicado em 11 de março de 2024 às 15:56

Equipes arrecadaram alimentos e outros itens para doação Crédito: Patrícia Almeida/Divulgação

Uma gincana do Colégio Portinari, em Salvador, arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para doação. Organizada pela Gang Entretenimento, a atividade incluía uma tarefa de arrecadação de diversos donativos, que foram entregues pelas três equipes participantes essa semana.

Os itens arrecadados na tarefa incluem 300 quilos de feijão, 300 quilos de arroz, 75 quilos de macarrão e 240 latas de leite em pó. Além dos alimentos, foram doados mais de 600 itens de higiene pessoal, como sabonetes, pastas e escovas de dentes, mais de mil itens escolares, como canetas, lápis, mochilas e cadernos, cerca de 100 itens de vestuário, como calças e casacos e ainda forninhos elétricos e ventiladores.

Todo material será encaminhado para três instituições, a Fundação José Silveira, a ONG ProPretas e o Instituto Vida Adiante.

Dirigente da Gang, Romero Ribeiro fala da importância de uma atividade solidária envolvendo os estudantes. “É uma das tarefas mais prazerosas que nós temos, fazemos em todas as gincanas da Gang, conseguimos aliar o desafio da gincana com um propósito social, gerar um impacto na sociedade, promovendo a consciência dos gincanistas. Também é muito bacana perceber que essa tarefa mobiliza as famílias, pai, mãe, avô, avó, que percebem a importância do tema. E os números falam por si, arrecadamos uma quantidade muito expressiva, as equipes estão de parabéns e poderemos ajudar muito três instituições que fazem um belo trabalho", destaca.

Bárbara Sampaio, uma das representantes da ProPretas, destaca a relevância da parceria para a instituição, que distribui cestas básicas na região de Narandiba. “Hoje temos cerca de 400 pessoas impactadas pelo projeto. A gente consegue ajudar só com essa doação, com a parceria com a Gang e o Portinari, 100, 150 famílias, então é um impacto muito grande para famílias que muitas vezes não sabem o que vão comer.”

Clóvis da Silva, fundador do Instituto Vida Adiante, localizado em Lauro de Freitas, e que atende crianças, adolescentes e jovens, também fala da importância das doações. “Temos essa parceria há muitos anos, relacionada com o recebimento dos alimentos não perecíveis e materiais de ensino, que vem ajudar essas famílias que passam por dificuldades. Para os jovens que atendemos no IVA, esses alimentos vão muito além de simplesmente saciar a fome. Eles representam uma fonte vital de nutrição e segurança alimentar. Muitos dos jovens que chegam até nós vêm de contextos onde a escassez de alimentos é uma realidade diária", diz. "Além dos alimentos, os materiais que nos foram doados também são de grande importância para nós. Eles nos permitem fornecer aos nossos jovens os recursos necessários para o seu desenvolvimento pessoal, educacional e profissional. Cada caderno, lápis ou livro representa uma oportunidade para esses jovens expandirem seus horizontes e alcançarem seus sonhos.”

O responsável pelo setor de mobilização de recursos da Fundação José Silveira, José, diz que a alimentação é um dos problemas para os pacientes da instituição: “A fundação atende, por exemplo, pacientes que fazem tratamento de tuberculose. E uma das deficiências que a gente tem é que os pacientes deixam o tratamento por falta de alimentos. Então a gente todo mês fornece cestas básicas para eles. São indiretamente, cem pacientes beneficiados com essas doações, por isso é muito importante essas ações para arrecadar e ajudar essas instituições que muitas vezes não conseguem se manter e não conseguem arcar com todas as despesas. A fundação tem quase dez unidades e a maioria atende pelo SUS, então é muito difícil manter todas essas unidades, são muito importantes essas iniciativas”.