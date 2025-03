DOAÇÕES

Gincana solidária de escola arrecada mais de uma tonelada de alimentos em Salvador

Competição também incentivou doação de sangue

A 19ª edição da Gincana do Colégio Portinari, em Salvador, arrecadou mais de uma tonelada de alimentos e centenas de itens de higiene pessoal e limpeza. Realizada na última quinta-feira (13), a iniciativa reuniu 530 participantes, entre alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, além de familiares e amigos, em uma competição que teve como foco a solidariedade e a sustentabilidade. >

Entre as organizações que receberão as doações estão o Instituto Vida Adiante, que apoia jovens em transição para a vida independente após deixarem serviços de acolhimento; a Fundação José Silveira, dedicada à promoção da saúde e qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade; e a ONG ProPretas, criada por moradoras da comunidade de Narandiba para reduzir desigualdades sociais por meio de atividades socioeducativas. >

Além da arrecadação de alimentos, a gincana incentivou a doação de sangue, uma ação que pode salvar vidas. Participantes de todo o Brasil puderam contribuir, desde que seguissem as regras da competição: realizar a doação durante o período do evento e comprovar a ligação com uma das equipes. Ao final, foram registradas 52 doações de sangue e três de plaquetas, reforçando o impacto positivo da iniciativa. >

Aleci Silva, diretor do Colégio Portinari, destacou a importância de ações como essa para o desenvolvimento do espírito solidário entre os jovens. “Por meio da gincana, podemos colaborar com instituições que têm desempenhado um excelente trabalho social na Bahia. Além disso, o nosso objetivo é estimular o espírito competitivo dos nossos estudantes de forma saudável, encorajando que esses jovens e seus familiares possam estender essas iniciativas para além do ambiente escolar,” afirmou. >