Glauber Rocha e Salas de Arte têm programação gratuita para alunos e professores da rede municipal

Acompanhantes poderão ter acesso pelo valor de R$ 8

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 16:26

Cine Glauber Rocha Crédito: Betto Jr./ Secom

O mês de agosto começa com uma novidade para a rede municipal de ensino e para os cinemas de rua de Salvador. Alunos e professores terão acesso gratuito a sessões de cinema no Cine Glauber Rocha e no circuito Sala de Arte, composto pelo CineMAM, Cinema do Museu, Cinema da Ufba e Cine Daten Paseo.

No circuito Sala de Arte, serão reservados, de segunda a sexta-feira, 5% dos assentos de todas as salas para estudantes e professores. Na bilheteria, deverão apresentar documento de identificação que os relacione às escolas municipais. Os acompanhantes poderão ter acesso pelo valor de R$ 8.

Já no Cine Glauber Rocha, semanalmente, a Secretaria Municipal de Educação (SMED), poderá levar grupos de até 100 estudantes, para sessões fechadas de filmes em cartaz, de terça a quinta-feira, e para sessões de filmes especiais, sugeridos pelo programa SalCine. Os alunos também poderão frequentar as sessões matinê do Cine Glauber, mediante alinhamento com a pasta da Educação.

Nesta quarta-feira (7), alunos da Escola Coutos e CME Castro Alves foram ao Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, para assistir a uma exibição especial de Divertidamente.

O projeto é viabilizado através do SalCine, programa da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) para desenvolvimento do setor audiovisual de Salvador, e da Fundação Gregório de Mattos (FGM), com recursos da Lei Paulo Gustavo, que visa a manutenção das salas de cinema que apoiam o cinema local e nacional, sobretudo as de rua.

Fomento da produção local

Além da gratuidade para a rede municipal, o projeto também realizará mostras temáticas e sessões especiais abertas ao público, com preços populares. No Cine Glauber Rocha, semanalmente, a Mostra de Filmes Baianos com longas e curtas-metragens, tem ingressos por preço único de R$5. Haverá, também, exibições de filmes seguidas de bate-papo, para professores e estudantes da rede municipal, com filmes que retratam a história do cinema.