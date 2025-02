DENÚNCIA

Golpistas se passam por funcionários de prefeitura baiana para cobrar alvará a empresários

Valor é exigido por meio de um e-mail que aponta supostas irregularidades nas documentações das empresas

A Prefeitura de Jacobina, no Norte baiano, emitiu um alerta sobre um grupo criminoso que está se passando por servidores públicos para apontar e cobrar por supostas irregularidades no cadastro de empresas e vencimento de alvarás. O golpe é feito a partir do envio de um e-mail que contém informações pessoais dos empresários e acesso para um boleto. >