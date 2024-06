NA CONTA

Governo antecipa pagamento de 50% dos salários dos servidores públicos

Funcionalismo estadual receberá a antecipação parcial da remuneração no dia 21 de junho

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 11:16

Dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os servidores públicos do Poder Executivo da Bahia terão o pagamento de 50% do salário antecipado para o próximo dia 21. O reajuste concedido sobre a remuneração do funcionalismo público estará incluído na antecipação. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração do Estado (Saeb).

O pagamento dos outros 50% do salário será no dia 28 de junho, seguindo o cronograma oficial do estado. A antecipação vai beneficiar diretamente 270 mil pessoas, entre eles servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas).

Para isso, será desembolsado um montante de R$ 650,8 milhões com o adiantamento para os servidores. Aprevisão é que a antecipação contribua no aumento da circulação de capital durante as festas juninas.

O funcionalismo público também vai receber, na folha de pagamentos do mês de junho, o reajuste do auxílio refeição concedido pelo Executivo. Os servidores que atuam em regime de 30 horas semanais passarão a receber auxílio mensal de R$ 286, enquanto aqueles que trabalham no regime de 40 horas terão o benefício mensal ampliado para R$ 440, o que representa um incremento de 66%.

O reajuste no benefício vai gerar um impacto econômico para os cofres públicos de R$ 110 milhões este ano (7 meses). Em 2025, a despesa com reajuste do auxílio será R$ 202 mi, em 12 meses.