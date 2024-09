CULTURA

Grandes nomes do forró participam de festival em Rio de Contas

Del Feliz, Chambinho, Mariana Aydar, Genaro e Flávio Leandro estão confirmados

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 14:35

Nomes do forró Crédito: Divulção

Após um hiato de cinco anos, a segunda edição do Encontro de Sanfoneiros de Rio de Contas (Chapada Diamantina) vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, com padrinho e anfitrião o cantor e compositor Del Feliz.

No evento, o forrozeiro vai receber cantores de peso do forró baiano, como Flávio Leandro e da cantora paulista Mariana Aydar, com seu repertório raiz da cultura nordestina.

O Encontro contará também com a presença de grandes acordeonistas de destaque da cena forrozeira nacional e internacional como Mestrinho, Mestre Gennaro, Claudinho do Acordeon, Chambinho (intérprete de Luiz Gonzaga no cinema), Nonato Lima e o sotaque da sanfona sulista de Piazzito, compondo um intercâmbio de diversidade e pluralidade sonora. Na grade de shows também consta as presenças vibrantes de Verlando (Flor Serena) e Emilli Pinheiro, além de atrações regionais e locais.

Além dos shows, também haverá workshops (oficinas) de instrumentos musicais; apresentações culturais; feiras de artesanato e de economia criativa, com produtos da agricultura familiar; rodas de conversas com a presença de Maria Marighella, presidenta da Funarte (Fundação Nacional de Artes), como também atividades voltadas para a valorização da rica cultura da cidade.

Os shows e as rodas de conversas terão monitores de acesso a pessoas com deficiência (PcD) e intérpretes de libras que farão as traduções simultâneas. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube no canal oficial do cantor Del Feliz. “É bom salientar que se trata de um evento cultural inclusivo e diverso”, acrescenta o anfitrião da festa.

“Ano passado recebi o título de cidadão rio-contense, honraria que muito me orgulho. Tenho certeza que Encontro de Sanfoneiros vai ser muito lindo, vamos colocar este evento no calendário cultural do município. Será uma contribuição muito importante para que Rio de Contas se torne mais conhecida como um dos melhores destinos turísticos da Chapada Diamantina", diz Del Feliz.