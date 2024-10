EDUCAÇÃO SUPERIOR

Greve: professores da Uneb fazem ato e reunião com governo nesta quarta

Docentes estão em greve desde o dia 27 de setembro

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 17:26

Manifestação da Aduneb Crédito: Divulgação

Em continuidade ao calendário de greve, os professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) realizam nesta quarta-feira (09), em Salvador, uma manifestação por recomposição salarial e contra a precarização da carreira. No mesmo dia, acontece a próxima reunião do movimento docente com o governo estadual.

O primeiro ato será uma 'aula pública', na Praça da Piedade, a partir das 9h. Com o tema “A Função Social da Uneb", o objetivo do encontro é debater com a comunidade a importância da universidade no desenvolvimento do Estado e a precarização da carreira docente no ensino público superior da Bahia.

No período da tarde, às 14h, enquanto acontece a reunião com o governo, será realizado um ato simbólico em frente à Secretaria de Educação (Sec), no Centro Administrativo da Bahia - Cab.

Negociações

De acordo com a Associação dos Docentes da UNEB (Aduneb), foi apresentado ao governo, em reunião na última quarta-feira (02), a contraproposta de recomposição salarial; a indicação de que um Projeto de Lei referente às vagas para as promoções docentes fosse publicado ainda este ano, com a efetivação dessas vagas até o dia 1º de fevereiro de 2025; a necessidade do Executivo apresentar Projeto de Lei que resolva o impasse dos adicionais de insalubridade contingenciados e não concedidos; e a garantia de um programa que solucione a questão do transporte para os docentes itinerantes.

Durante a última reunião, o governo rejeitou a contraproposta de recomposição salarial dos docentes da Uneb e reafirmou a proposta anterior, a qual consiste em um reajuste dividido em quatro parcelas, entre os anos de 2025 e 2026, que representará um ganho acumulado de 13,83%. Os pagamentos serão 4,7% em janeiro de 2025, 2% em julho do mesmo ano e 4,5% em janeiro de 2026 e 2% em julho de 2026.

O Executivo aceitou debater as promoções, a partir de uma projeção para 2024 e 2025 e, assim, construir um regramento de previsibilidade. A discussão fará parte da pauta da reunião na próxima terça-feira (15).