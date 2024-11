EX-CANDIDATO A VEREADOR

Guarda Municipal é morto a tiros no interior da Bahia

José Carlos Lima foi candidato pela Rede Sustentabilidade nas eleições deste ano

O guarda municipal José Carlos Lima dos Santos, de 41 anos, foi morto a tiros neste domingo (17). Em Serrana, distrito de Brejões, no centro-sul da Bahia, a vítima foi encontrada no banco do motorista de um carro, já sem sinais vitais. No mesmo local, uma mulher de 28 anos também foi baleada. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, para atendimento médico.