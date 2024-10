SALVADOR

Guarda Municipal faz evento gratuito no Norte Shopping

Ação será realizada nos dias 18, 19 e 20 de outubro

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 11:17

Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM), através da Gerência de Desenvolvimento Humano, realiza uma exposição especial neste mês no Salvador Norte Shopping. A IV Exposição da GCM será realizada nos dias 18, 19 e 20 de outubro e terá entrada gratuita. O objetivo é levar o público de todas as idades para uma jornada interativa pelo universo da segurança pública, com diversas atividades e atrações.

Durante os três dias de exposição, os visitantes poderão conhecer de perto as viaturas, motos, fardamentos e equipamentos utilizados diariamente pelos agentes do órgão. Além disso, será possível explorar a história e as funções da GCM através de painéis informativos e materiais didáticos, assim como participar de atividades interativas.

Desenhos, pinturas, passeio em viaturas e apresentação da banda de música (no sábado, às 18h, em única apresentação) são algumas das atividades que prometem divertir a criançada e toda a família. Na ocasião, também será possível interagir com os animais empalhados do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), numa ação de educação e proteção ambiental.

Com entrada gratuita, a exposição será realizada em um espaço amplo e preparado para receber o público. No local, equipes do Hospital Martagão Gesteira, em parceria com a GCM, darão suporte a visitantes que desejam colaborar com o envio de recursos para a unidade hospitalar por meio de um programa de cadastramento de notas fiscais.