CRIME

Guarda municipal é preso por armazenamento de pornografia infantil

Equipes da Polícia Federal localizaram o acusado no bairro de Castelo Branco, e o prenderam em flagrante. Não foram identificadas ou resgatadas vítimas de abuso relacionadas à situação. O caso seguiu para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde o suspeito está respondendo ao processo, que tramita em segredo de justiça.

Everaldo realizou exames de lesão de praxe, e segue à disposição da Justiça. Outras informações sobre o caso seguem em sigilo, de acordo com determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a exposição de menores de idade e de crimes contra a dignidade sexual.