IMPOSTO

Guias de pagamento do IPTU começam a ser entregues em Salvador nesta segunda (20)

Mais de 553 mil imóveis serão notificados

A Prefeitura de Salvador iniciou o envio dos boletos da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) estima que mais de 553 mil imóveis serão notificados. As guias de pagamento começam a ser entregues nas residências dos contribuintes a partir desta segunda-feira (20).

Os contribuintes que optarem por adiantar o pagamento já podem emitir o documento no site da pasta municpal, na aba de ‘emissão da 2ª via do IPTU/TRSD’, ou presencialmente em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade.