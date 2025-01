PAGAMENTO EM ABERTO

IPTU já pode ser pago em Salvador

Quem quitar o imposto em cota única tem direto a desconto

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 13:59

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Salvador iniciou o envio dos boletos da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) estima que mais de 553 mil imóveis serão notificados.

As guias de pagamento começam a ser entregues nas residências dos contribuintes a partir desta segunda-feira (20). No entanto, os contribuintes que optarem por adiantar o pagamento já podem emitir o documento no site da Sefaz, na aba de ‘emissão da 2ª via do IPTU/TRSD', ou presencialmente em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade.

Assim como nos exercícios anteriores, quem quitar o IPTU em cota única, até a data de vencimento, será beneficiado com o desconto de 7% no valor total. O vencimento da cota única/primeira parcela ocorre no dia escolhido pelo contribuinte, podendo variar entre 1º e 28 de fevereiro.

O imposto pode ser quitado por meio da ferramenta Pague Fácil, no próprio site da secretaria, como em terminais de autoatendimento, agências bancárias credenciadas, casas lotéricas e internet banking.