REGIÃO METROPOLITANA

Guitarra avaliada em R$ 50 mil é encontrada seis meses após ser furtada em Simões Filho

Instrumento foi localizado nesta sexta (7)

Há cerca de seis meses uma guitarra, avaliada em R$ 50 mil foi furtada. Nesta sexta-feira (7), a peça rara foi encontrada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador) no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Também foram apreendidas 35 munições de pistola calibre 9mm junto ao instrumento musical>

"A investigação foi iniciada após a vítima procurar a delegacia e informar que seu instrumento musical estava sendo anunciado em uma plataforma de vendas on-line. Com base nessa denúncia, os policiais identificaram o anunciante, que alegou que a guitarra pertencia a um amigo", informou a polícia.>

As informações apontam que o objeto furtado foi recuperado em um condomínio residencial localizado na BR-324, em Simões Filho. Durante as buscas, a polícia encontrou, ainda, 35 munições de pistola calibre 9mm.>

"A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos no furto e na suposta receptação, além de apurar a origem e a legalidade das munições apreendidas", acrescentou.>