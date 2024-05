SALVADOR

Hégira: dos 20 mandados cumpridos, sete foram para acusados presos

Operação foi deflagrada nesta quarta-feira (22)



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2024 às 13:13

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dos 20 mandados cumpridos na Operação Hégira, deflagrada nesta quarta-feira (22), sete foram direcionados para acusados que já estão cumprindo pena no sistema prisional de Salvador. Foram apreendidos quatro celulares nas celas do presídio, armas, drogas, tornozeleiras eletrônicas, além de cadernos com anotações referentes aos crimes e outros itens.

A operação teve 22 meses de investigação com foco nas lideranças do tráfico que são mandantes de homicídios. Dezenove deles foram presos e China, que respondia por quatro homicídios, além de ter participado em outros três outros crimes, morreu em confronto com a polícia.

Ele é apontado como um dos responsáveis pelo descarte de um corpo dentro de um isopor, no dia 30 de julho do ano passado, na Barra. "Além da apreensão de todos esses produtos, esclarecemos oito homicídios que estavam sendo investigados pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa", disse a delegada geral da Polícia Civil Heloísa Brito.

Chefão do Calabar

A operação ainda cumpriu um mandado contra Averaldo Ferreira da Silva Filho, mais conhecido como Averaldinho, que já cumpre pena. A delegada Heloísa Brito informou que, de dentro do presídio, ele estava dando ordens para que o tráfico continuasse acontecendo.

Ainda de acordo com a delegada, a operação conseguiu o bloqueio de 36 contas de Averaldinho. "Ainda não temos o montante de dinheiro dessas contas, porque estamos esperando receber essa informação dos bancos", disse.