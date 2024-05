Polícia cumpre mandados de 20 alvos em operação contra tráfico em Salvador

Também foram cumpridos mandados no sistema prisional

Vinte pessoas já foram encontradas pela polícia durante a Operação Hégira, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) nesta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, sete mandados foram cumpridos sete foram cumpridos no sistema prisional. Um dos internos é apontado como líder do tráfico de drogas no Calabar.