MORREU EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

Traficante morto pela polícia era dono de pitbull que atacou cães na Barra

Augusto César dos Santos Barbosa, conhecido como ‘China’ e apontado como uma das lideranças do tráfico em Salvador, morto numa operação da Polícia Civil, era o tutor do pitbull que atacou cães na Barra.

Segundo a polícia, ele usava o animal para amedrontar moradores e comerciantes do bairro. ‘China’ responde a quatro homicídios, sendo três como mandante e um como executor.

China é apontado como uma das lideranças do tráfico em Salvador. Ele resistiu à prisão e entrou em confronto com os policiais. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, dos 20 mandados judiciais, sete foram cumpridos no sistema prisional. Um dos internos é apontado como líder do tráfico de drogas no Calabar. Dos 13 criminosos localizados em diferentes bairros de Salvador, cinco eram monitorados por tornozeleira eletrônica.