SOLIDARIEDADE

Hemóvel vai estar no Parque Shopping Bahia a partir desta sexta (19)

Veja como você pode doar sangue

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 14:22

Hemóvel vai receber doações Crédito: Divulgação

O Hemóvel, a unidade móvel do Hemoba, está no Parque Shopping, em Lauro de Freitas, nesta sexta (19) e no sábado (20) e também entre os dias 24 a 27 de julho. No local, o público poderá doar sangue e fazer o cadastro de doadores de medula óssea, sempre das 8h às 16h. A unidade móvel ficará no estacionamento G1, próximo à entrada da Smartfit.

Segundo a última atualização do Hemoba, os estoques para os tipos de sangue A-, O-, O+, B + estão críticos. Os estoques dos demais tipos sanguíneos estão estáveis. "Essa é uma oportunidade para toda a população de Lauro de Freitas e região ajudar a salvar vidas. A doação de sangue é um ato simples, mas muito importante. Ficamos felizes em favorecer isso e torcemos para que o público tenha essa compreensão", reforça Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

O hemóvel é um ônibus totalmente adaptado e com toda a infraestrutura básica de uma unidade fixa da Hemoba, como triagem clínica, mobiliários, equipamentos, sala climatizada com quatro cadeiras para coleta de sangue e uma equipe multidisciplinar de 12 profissionais. A coleta externa tem uma capacidade média de atendimento de 120 bolsas ao dia. Os interessados em se candidatar como doadores de medula óssea também poderão aproveitar a presença dos ônibus para fazer o cadastro no Redome – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior.

Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento. Doar sangue é um procedimento rápido, simples e seguro. Vale frisar que todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Cadastro de Medula Óssea

Além da doação de sangue, a unidade também realiza cadastro de doadores de medula óssea. Para se tornar um doador é preciso ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde, além de preencher formulários.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante. Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é então chamado para exames complementares e para realizar a doação. A retirada da medula é feita por meio de punções no osso da bacia e se recompõe em apenas 15 dias.

SERVIÇO

O quê: Hemóvel no Parque Shopping Bahia

Quando: 19 e 20/07, e 24 a 27/07 de 2024

Horário: 08h às 16h

Onde: Estacionamento G1 - Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas