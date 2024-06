VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem acusado de matar mãe e avó para herdar casa é condenado a 37 anos de prisão

Um homem, identificado como Carlos Santos Ribeiro, foi condenado a 37 anos de prisão pelo homicídio qualificado de sua mãe, Ionice Souza Santos; e sua avó, Clarice Souza Santos; além da tentativa de homicídio contra Amanda Castro Silva. A sentença, decidida em sessão do Tribunal do Júri, na última quinta-feira (13), em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi agravada por motivo torpe, para obter vantagem material e para assegurar a impunidade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP BA), o réu mandou matar a mãe e a avó no ano de 2007, com o objetivo de herdar sozinho uma casa que pertencia à mãe dele. No dia do crime, a mando de Carlos, um homem armado entrou na casa onde elas moravam e matou a tiros Ionice e Clarice, respectivamente mãe e avó do réu.