CRIME

Facção vira locatária de imóveis no Airbnb para lavar dinheiro do tráfico

Grupo criminoso virou alvo de operação

Uma facção criminosa virou alvo de uma operação policial na manhã desta terça-feira (6) por atuar como locatária de imóveis disponíveis na plataforma de Aribnb para lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 75 mandados contra integrantes do grupo que também é investigado por revender armas de grosso calibre. Até o momento, 11 foram presos pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é responsável pela operação. >

De acordo com a investigação, a facção que não teve nome identificado é de Porto Alegre, mas atuava no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e na cidade de Canoas. O grupo criminoso teria comprado residências em praia famosas do estado para lavar dinheiro através das movimentações de aluguel pelo Airbnb. A plataforma foi procurada pela reportagem e apura internamente o caso. >