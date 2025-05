REFORÇO NA SEGURANÇA

Polícia monta operação especial para jogos do Bahia e Vitória em Salvador

Corporação vai realizar perícias de lesões corporais, identificação criminal e outras atividades perto dos estádios

No local poderão ser realizadas as perícias de lesões corporais, identificação criminal, confirmação de identificação civil de periciandos sem documentação e identificação de drogas de abuso, além de outras perícias criminais com menor grau de complexidade. >

“A nossa presença, junto às demais forças de segurança, permitirá mais celeridade no atendimento dos exames e perícias e na liberação dos laudos, além de garantir a permanência dos prepostos das polícias Militar e Civil no local do evento, uma vez que os mesmos não precisarão se deslocar para unidades da perícia fora do estádio.”, explicou Osvaldo Silva Diretor-Geral da Polícia Técnica. >