Homem morre após confronto da polícia em Fazenda Grande

Um homem foi morto pela polícia na Fazenda Grande do Retiro, no início da noite de segunda-feira (7). O caso aconteceu na localidade conhecida como Fonte do Capim.



Segundo informações da Polícia Militar, dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq) e de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) faziam rondas na região quando avistaram um grupo armado. Os homens dispararam contra os policiais e houve uma troca de tiros.



Após os disparos, segundo a polícia, um suspeito foi encontrado ferido e foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões, onde não resistiu aos ferimentos.