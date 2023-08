Homem atropela agente de trânsito ao tentar fugir de fiscalização em Camaçari

Um agente de trânsito em Camaçari foi atropelado quando fazia uma fiscalização de rotina, nessa terça-feira (15). Segundo informações da Polícia Civil, o motorista fazia transporte clandestino de passageiros.



De acordo com a prefeitura de Camaçari, o motorista não atendeu à ordem de parada dos agentes de trânsito e jogou o carro contra a moto do agente, que caiu no chão. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que ele entra novamente no carro para fugir e atinge novamente a moto do agente.