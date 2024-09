CHAPADA DIAMANTINA

Homem com 35 pés de maconha é preso em Lençóis

A prisão ocorreu no povoado Tanquinho de Lençóis, na Chapada Diamantina

Um homem com 35 pés de maconha foi preso na manhã desta terça-feira (17) pela Polícia Militar (PM). A prisão ocorreu durante a Operação Força Total, na rua Bela Vista, em Tanquinho de Lençóis, povoado localizado no município de Lençóis, situado na região da Chapada Diamantina. Além dele, as plantas foram apreendidas.