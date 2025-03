PERSEGUIÇÃO

Homem desaparece após ser obrigado a pular no Dique do Tororó

Ele estava com amigos e foram seguidos por grupo

Um homem está desaparecido após ter sido obrigado a pular no Dique do Tororó, na noite desta sexta-feira (28). Neste momento, o Corpo de Bombeiros faz buscas no local. >