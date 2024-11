CRIME

Homem é amarrado e executado com tiros na cabeça em Narandiba

Caso foi registrado na Avenida Edgar Santos na noite de domingo (10)

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 08:34

Um homem foi executado com tiros na cabeça na Avenida Edgar Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite de domingo (10). A vítima foi encontrada com braços amarrados e diversas marcas de tiro. De acordo com informações iniciais, dezenas de disparos foram ouvidos na região onde o corpo foi localizado e cápsulas de bala de grosso calibre, como fuzil, foram encontradas ao redor do corpo.



Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) explicou que a ocorrência foi registrada pelo Comando de Operações Policiais Militares (COPPM). No entanto, não informou a identificação formal do homem. Segundo a Polícia Civil (PC), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte, a motivação e a autoria, mas também não identificou a vítima.