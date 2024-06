VEJA VÍDEO

Homem é arrastado por 2 km em cima de capô de carro após briga de trânsito em Salvador

Uelber Aleluia acusa motorista de tentativa de homicídio e injúria racial; entenda caso

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2024 às 11:47

Homem em cima de capô Crédito: Reprodução / Acervo Pessoal

Um homem acusa uma motorista de tentativa de homicídio e injúria racial após ser arrastado por cerca de 2 km cima do capô de um carro no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira (3). Um vídeo mostra Uelber Aleluia se segurando no para-brisa enquanto o veículo está em movimento.

Ele conta que a discussão começou porque a mulher estacionou o carro na frente da garagem dele e, depois do morador ter ido reclamar, a motorista tentou atropelá-lo e o ofendeu com injúrias raciais.

"Depois que reclamei, ela disse 'esses pretinhos são tudo assim'. Voltei e pedi para ela repetir, mas ela rapidamente entrou no carro e deu ré. Colidiu com meu carro. Aí parei na frente do carro dela e pedi para descer. Daí ela avançou o carro para cima de mim", conta.

A motorista negou as acusações. Em entrevista para TV Bahia, ela afirmou que apenas pediu para o homem descer do carro e ressaltou que é contra o racismo. "Quando ele subiu no carro, eu comecei a filmar e pedi 'meu amigo, desça do carro'", disse.

A mulher confirmou que a discussão começou devido a um estacionamento, mas negou que estava errada. Ela informou que o local não era uma garagem e não havia sinalização proibindo os veículos de estacionarem no local. A motorista ainda acusou o homem de ter começado a confusão.

Imagens mostram Uelber pendurado no veículo em movimento, enquanto outros carros buzinam. Algumas pessoas chegam a falar com o morador para descer do carro, mas ele explica que só está ali para tentar conversar com a mulher. No vídeo é possível ver a motorista também gravando o homem com o celular.

"Ela continuou dizendo 'não vou continuar conversando com esse neguinho' por mais de 2 km. Ela não parou para eu descer. Eu pulei do carro em movimento porque vi que ela estava fora de si já", afirma o morador. "A mulher estava fazendo zigue-zague, freando bruscamente, agora estou com escoriação na perna, meu músculo também está machucado", reclama. Uelber também reclama que o carro dele está com a placa amassada e a tela frontal, quebrada.