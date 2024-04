SEGURANÇA

Homem é assassinado a tiros em Boa Vista de São Caetano

Um homem foi assassinado com diversos tiros em Boa Vista de São Caetano, em Salvador, nesta segunda-feira (15). O crime ocorreu durante a noite, na Rua 22 de Março, uma região residencial do bairro, e a vítima foi identificada como Anderson Santana de Paula, de 42 anos. A maioria dos disparos foram na cabeça. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.