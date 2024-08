CRIME

Homem é autuado em flagrante por maus tratos à mãe de 83 anos

A idosa vivia isolada em um cômodo sem ventilação, com restrições alimentares

Um homem de 57 anos foi autuado em flagrante, nesta quinta-feira (29), por maus tratos à própria mãe, uma idosa de 83 anos. As Equipes da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) cumpriram o mandado de busca e apreensão no imóvel que fica na Boca do Rio, em Salvador.