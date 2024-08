INVESTIGAÇÃO

Homem é baleado durante tentativa de assalto em Stella Maris

No local, testemunhas relataram aos policiais que homens armados desceram de um carro e efetuaram disparos contra o veículo onde o casal estava.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que o veículo conduzido pela vítima anda de ré na avenida e bate contra um muro. Ainda de acordo com a TV Bahia, os tiros aconteceram nesse momento. A mulher não teria ficado ferida.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O suspeito de atirar no turista suíço, identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado após uma investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na Rua Duque de Caxias, no Bairro da Paz.