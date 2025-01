TRANCOSO

Homem e cachorro são mortos na porta de casa no sul da Bahia

Vítimas foram baleadas

Um homem foi assassinado a tiros na porta de casa, em Trancoso, destino turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia. O animal de estimação da vítima também foi atingido pelos disparos e morreu no local.

A vítima foi identificada como Marcel Santana Souza, de 38 anos. Ele estava na porta de casa, localizada na Rua Dois de Julho, com seu animal de estimação, o alimentado, quando foi surpreendido por três homens encapuzados. Os dois foram baleados na manhã da última segunda-feira (6).

"Os suspeitos chegaram em um veículo vermelho e dois deles desceram do carro atirando. Na tentativa de se proteger, Marcel entrou em uma residência vizinha, mas foi perseguido e executado no local", explicou a Polícia Civil.

O cachorro também foi atingido e morreu no mesmo local. Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fora até o local e prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. Ninguém foi preso até o momento.