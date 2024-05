URUÇUCA

Homem é condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado no sul da Bahia

Um homem foi condenado a 13 anos de prisão no município de Uruçuca, no sul do estado, por homicídio qualificado. Motivado por ciúmes da esposa, Fagner Novais dos Santos e o irmão, Wallas Santos Nogueira, mataram a golpes e faca um homem em 2021. A sentença foi emitida na última quinta-feira (9) após sessão do Tribunal do Júri da cidade.