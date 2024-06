SUDOESTE

Homem é condenado a 18 anos de prisão por homicídio em Vitória da Conquista

O Tribunal do Júri da comarca de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, condenou a 18 anos de prisão um homem por homicídio. Joaquim Otávio da Silva Júnior foi acusado de matar Van Carlos Ramalho de Oliveira, em 2003. A sentença foi emitida na última terça-feira (11).

De acordo com a denúncia do MP, o crime aconteceu no dia 18 de outubro do ano de 2003, por volta das 18h, nas imediações do Alto do Bairro Bruno Bacelar, antigo Aterro Sanitário. Segundo a acusação, a vítima foi rendida dentro do seu próprio veículo em uma emboscada e obrigada a dirigir até o local do crime, onde foi alvejada por oito disparos de arma de fogo, que causaram sua morte.