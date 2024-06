Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar esposa em Porto Seguro

O crime foi cometido no dia 31 de dezembro, na casa do casal, onde, com a família, eles comemoravam a virada do ano. Na sala, o homem passou a discutir com a vítima, na frente dos filhos e parentes deles. Após a discussão, Régis subiu ao quarto do casal, pegou uma arma de fogo e retornou à sala, onde deu sete tiros no tórax e na cabeça da vítima. Juliana morreu no local.